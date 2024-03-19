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عربي-دولي
ترامب يوضح أبعاد تهديده لدول في حلف شمال الأطلسي
Lebanon 24
19-03-2024
|
19:55
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قال المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب إن تهديداته الأخيرة لحلف شمال الأطلسي كانت في المقام الأول "شكلا من أشكال التفاوض" مع دول التكتل، وذلك مقابلة بُثّت الثلاثاء.
وأثار حالة من الذعر في أوروبا عندما هدّد في شباط بأنه لن يضمن بعد الآن حماية دول حلف شمال الأطلسي من روسيا إذا لم تفِ بالتزاماتها المالية.
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وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة وجّهها العديد من القادة الأوروبيين ومنافسه الديموقراطي الرئيس جو بايدن.
وقال ترامب في حديث أجراه معه نايجل فاراج، السياسي اليميني المتطرّف ومؤسس حزب إصلاح المملكة المتحدة إنه "شكل من أشكال التفاوض".
وأضاف:"على الولايات المتحدة أن تسدّد حصّتها، وليس حصة الجميع".
كما تفاخر ترامب بأنه أعاد تعويم خزائن حلف شمال الأطلسي بتصريحاته.
وقال: "لقد باشروا الدفع بسبب تلك التعليقات التي سمعتموها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، دون إعطاء أي أمثلة.
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