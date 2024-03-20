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عربي-دولي

جديد مفاوضات الدوحة.. إسرائيل ترد على مطالب حماس

Lebanon 24
20-03-2024 | 00:13
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في جديد المفاوضات القائمة بين إسرائيل وحركة حماس والوسطاء بشأن تبادل المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة،

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة قدم اقتراحا رسميا ردا على مطالب حماس.
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وأوضحت أن المحادثات تتقدم لكن من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع، وربما تكون هناك جولات إضافية.

كما قالت الهيئة إن المفاوضين في الدوحة يحاولون أولا التوصل إلى تفاهم بشأن إطلاق سراح السجناء الأمنيين مقابل إطلاق سراح نحو 40 محتجزا إسرائيليا.

وبينت أن المفاوضين سيناقشون لاحقا القضايا الأكثر تعقيدا المتعلقة بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة.

عودة النازحين للشمال
إلى ذلك، نقلت الهيئة عن مسؤول وصفته بالكبير قوله إن إصرار حماس على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة قد يجهض مفاوضات تبادل الأسرى.

وقال المسؤول "سنعرف بعد أيام قليلة، بعد رد حماس على الطرح الإسرائيلي، ما إذا كانت الحركة مهتمة بالصفقة أم أنها تتباطأ".

كما أوضحت الهيئة "رغم الشعور بأن هناك أساسا متينا لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، فإنه لم يتم الاعتراف بأي تطورات إيجابية في إسرائيل هذا المساء".

صلاحيات أوسع
من جانبه، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، أمس الثلاثاء، أن الوفد الإسرائيلي في قطر أخذ صلاحيات أوسع فيما يتعلق بالمفاوضات القائمة بين إسرائيل وحركة حماس والوسطاء بشأن تبادل المحتجزين ووقف الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي.

وأضاف كعبية أن "الجولات ما زالت مستمرة، والوفد الإسرائيلي متواجد في قطر منذ أمس، وقد أخذ صلاحيات أوسع للتفاوض".

كما أكد أنه لن يتم وقف إطلاق النار بشكل شامل أو الانسحاب حتى "القضاء" على حماس، واصفاً شروط الأخيرة بأنها "غير معقولة".

حماس: ننتظر الرد
وفي وقت سابق، أكد وليد الكيلاني المسؤول الإعلامي بحركة حماس أن الحركة لا تزال بانتظار الرد الإسرائيلي على مقترحها الخاص بالمفاوضات الذي قدمته إلى الوسطاء يوم الخميس الماضي، واتهم إسرائيل بالمراوغة ومحاولة كسب الوقت.

وقال الكيلاني لوكالة أنباء العالم العربي "بعد المقترح الذي قدمته الحركة، ما زالت إسرائيل تماطل وتراوغ، ونتنياهو يريد كسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخططه، لذلك نقول إننا الآن ننتظر الرد الإسرائيلي". (العربية)

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