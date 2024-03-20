جنوب إفريقيا: الهجوم الإسرائيلي على غزة يقوّض أرفع محكمة أممية

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اتّهمت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إسرائيل بتسجيل سابقة في تحدّيها قرارات أرفع محكمة في الأمم المتحدة، وأشارت مجددا إلى أن غزة تشهد حملة "تجويع".وتقاضي جنوب إفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حيث تتّهمها بارتكاب إبادة جماعية في الحرب على غزة، ردا على هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل، وأثارت خطوة بريتوريا حفيظة إسرائيل واستدعت تنديد الولايات المتحدة.والثلاثاء، قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور إن إسرائيل تحدّت قرارا أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير وأمرتها فيه ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية خلال قتالها حماس في غزة.ومطلع آذار طلبت بريتوريا من محكمة العدل الدولية فرض "إجراءات موقتة" لوضع حد لـ"مجاعة واسعة النطاق" تحدث نتيجة هجوم إسرائيل العسكري في غزة.والثلاثاء، قالت باندور في ندوة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي خلال زيارة لواشنطن إن "إسرائيل تجاهلت تماما الإجراءات الموقتة".وأضافت "نشهد حاليا أمام أعيننا تجويعا جماعيا ومجاعة"، وحذّرت من تداعيات خطوة قد تشكّل مثالا يحتذى.وأوضحت أن سلوك إسرائيل يمكن أن تفسّره دول على أنها قادرة على القيام بما تريد من دون أي محاسبة.وقالت إن الديموقراطية السائدة في جنوب إفريقيا في مرحلة ما بعد إلغاء نظام الفصل العنصري ومن خلال اللجوء إلى مؤسسات دولية هي "ممارسة ما يعظنا كل يوم به" الغرب.وأضافت الوزيرة "لم تُحترم محكمة العدل الدولية. وآمل حين تبدي دولة إفريقية ما عدم احترام لها بألا نتوجّه إلى زعيمها في يوم من الأيام للقول 'اسمع لقد تخطّيت الحدود، لأنك إفريقي نتوقع أن تطيع'".