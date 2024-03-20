Advertisement

عربي-دولي

اليمن.. مقتل 12 شخصا في تفجير الحوثيين منزلا في رداع

Lebanon 24
20-03-2024 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1176974-638465126915100252.jpg
Doc-P-1176974-638465126915100252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مصادر محلية وشهود عيان في اليمن أن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في تفجير منزل بمدينة رداع في محافظة البيضاء، أمس الثلاثاء.
 
 
وتشير التقارير إلى أن القوة التابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية نفذت الهجوم، فيما وصفت الجماعة الحادث بأنه "نتيجة خطأ".
Advertisement
وأفاد شهود العيان بأن القوة فجرت المنزل في حي الحفرة، مما أدى إلى انهياره على رؤوس الساكنين، حيث كان بداخله أكثر من 20 شخصًا بينهم نساء وأطفال.


وجاء هذا التفجير بعد مقتل قريب لأحد الوجهاء المقربين من الحوثيين، الذين يسيطرون على المنطقة. وأكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الأرياني، أن الحادث تسبب في مقتل 12 فردًا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات، مع تدمير عدة منازل مجاورة.
من جهتها، اعترفت جماعة الحوثي بالمسؤولية عن الهجوم، ووصفته بأنه "خطأ" ناتج عن استخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني، حيث أكدت الجماعة أن التفجير أسفر أيضًا عن مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من السكان. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2024-03-20
03:51 | 2024-03-20
03:48 | 2024-03-20
03:32 | 2024-03-20
03:27 | 2024-03-20
03:14 | 2024-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24