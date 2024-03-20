اليمن.. مقتل 12 شخصا في تفجير الحوثيين منزلا في رداع

أفادت مصادر محلية وشهود عيان في اليمن أن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في تفجير منزل بمدينة رداع في محافظة البيضاء، أمس الثلاثاء.

وتشير التقارير إلى أن القوة التابعة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية نفذت الهجوم، فيما وصفت الجماعة الحادث بأنه "نتيجة خطأ".

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وأفاد شهود العيان بأن القوة فجرت المنزل في حي الحفرة، مما أدى إلى انهياره على رؤوس الساكنين، حيث كان بداخله أكثر من 20 شخصًا بينهم نساء وأطفال.





وجاء هذا التفجير بعد مقتل قريب لأحد الوجهاء المقربين من الحوثيين، الذين يسيطرون على المنطقة. وأكد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الأرياني، أن الحادث تسبب في مقتل 12 فردًا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات، مع تدمير عدة منازل مجاورة.

من جهتها، اعترفت جماعة الحوثي بالمسؤولية عن الهجوم، ووصفته بأنه "خطأ" ناتج عن استخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني، حيث أكدت الجماعة أن التفجير أسفر أيضًا عن مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من السكان. (سكاي نيوز)