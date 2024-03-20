ترامب: أحب بوتين وأنا على علاقة جيدة معه

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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه "يحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك شيء جيد"، مشددا على ضرورة التفاوض مع الرئيس الروسي لحل نزاع أوكرانيا.وقال ترامب في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" البريطانية: "نعم، هو الشخص الذي يمكننا التفاوض معه. لقد تعاملنا معه بشكل جيد للغاية".وأشار ترامب إلى أن الحوار مع الرئيس الروسي لا يعني تخلي الولايات المتحدة عن مصالحها الوطنية.وقال: "أحب بوتين. أنا على علاقة جيدة معه وعلى علاقة جيدة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. هذا جيد، وليس سيئا".وأكد ترامب أن العملية الروسية في أوكرانيا لم تكن لتبدأ لو بقي هو في السلطة. وأضاف: "لن تكون هناك نزاعات لا في أوكرانيا ولا إسرائيل".وشدد ترامب في تصريحات سابقة على ضرورة جلوس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات.