كولومبيا.. أكبر عصابة مخدرات تعلن استعدادها للتفاوض مع الحكومة

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أعلنت جماعة "عائلة الخليج" (Clan del Golfo)، أكبر عصابة مخدرات في كولومبيا، عن استعدادها للتفاوض مع الحكومة، بعد دعوة رئيس البلاد غوستافو بيترو لها إلى الكف عن تجارة المخدرات.وقالت العصابة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها "تقبل الدعوة للمفاوضات حول الظروف السياسية التي من شأنها أن تسمح بتحقيق الإصلاحات الاجتماعية التي نريدها للمناطق التي نعمل فيها".وتسمي العصابة نفسها بـ "قوات الدفاع الذاتي للغايتانيين في كولومبيا"، حيث تدعي أنها حركة سياسية تناضل في سبيل أفكار السياسي الراحل خورخيه إلييسير غايتان، الذي اغتيل في عام 1948 عندما كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، والذي يعتبر إحدى أبرز الشخصيات المحسوبة على تيار الاشتراكية الليبرالية في البلاد.وجاء بيان العصابة ردا على دعوة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لها إلى التفاوض، بشرط أن تكف عن تجارة المخدرات وتهريب البشر، مؤكدا مع ذلك على ضرورة محاسبة قادة الجماعة أمام المحكمة.وتنشط "عائلة الخليج" في شمال كولومبيا، ويقدر عدد أفرادها بحوالي 6 آلاف شخص، ما يجعلها أكبر عصابة مخدرات في كولومبيا.وحسب التقارير الإعلامية، فإن "عائلة الخليج" متحالفة مع بعض عصابات المخدرات المكسيكية، بما فيها عصابة "سينالوا"، والمافيات الإيطالية، وخصوصا "ندرانغيتا" و"كوزا نوسترا" في الصقلية.