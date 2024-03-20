Advertisement

عربي-دولي

كولومبيا.. أكبر عصابة مخدرات تعلن استعدادها للتفاوض مع الحكومة

Lebanon 24
20-03-2024 | 00:29
A-
A+
Doc-P-1176978-638465130987367635.jpg
Doc-P-1176978-638465130987367635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت جماعة "عائلة الخليج" (Clan del Golfo)، أكبر عصابة مخدرات في كولومبيا، عن استعدادها للتفاوض مع الحكومة، بعد دعوة رئيس البلاد غوستافو بيترو لها إلى الكف عن تجارة المخدرات.

وقالت العصابة في بيان لها، يوم الثلاثاء، إنها "تقبل الدعوة للمفاوضات حول الظروف السياسية التي من شأنها أن تسمح بتحقيق الإصلاحات الاجتماعية التي نريدها للمناطق التي نعمل فيها".
Advertisement

وتسمي العصابة نفسها بـ "قوات الدفاع الذاتي للغايتانيين في كولومبيا"، حيث تدعي أنها حركة سياسية تناضل في سبيل أفكار السياسي الراحل خورخيه إلييسير غايتان، الذي اغتيل في عام 1948 عندما كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، والذي يعتبر إحدى أبرز الشخصيات المحسوبة على تيار الاشتراكية الليبرالية في البلاد.

وجاء بيان العصابة ردا على دعوة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لها إلى التفاوض، بشرط أن تكف عن تجارة المخدرات وتهريب البشر، مؤكدا مع ذلك على ضرورة محاسبة قادة الجماعة أمام المحكمة.

وتنشط "عائلة الخليج" في شمال كولومبيا، ويقدر عدد أفرادها بحوالي 6 آلاف شخص، ما يجعلها أكبر عصابة مخدرات في كولومبيا.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن "عائلة الخليج" متحالفة مع بعض عصابات المخدرات المكسيكية، بما فيها عصابة "سينالوا"، والمافيات الإيطالية، وخصوصا "ندرانغيتا" و"كوزا نوسترا" في الصقلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2024-03-20
03:51 | 2024-03-20
03:48 | 2024-03-20
03:32 | 2024-03-20
03:27 | 2024-03-20
03:14 | 2024-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24