وزير خارجية بريطانيا: حل الدولتين ممكن لكن أمن إسرائيل أمر حيوي

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، إن وقف القتال بين إسرائيل وحركة حماس أمر ضروري للسماح بإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في من قطاع غزة.

غير أن وزير الخارجية البريطاني أكد أنه هناك حاجة أولا إلى استيفاء الكثير من الشروط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" في غزة.

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وقال كاميرون، لرويترز في مقابلة خلال زيارة لتايلاند "ما يجب أن نحاول القيام به بشكل حاسم هو تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".





وأضاف "لن نفعل ذلك إلا إذا تم استيفاء مجموعة كبيرة من الشروط.. علينا إخراج قادة حماس من غزة، وعلينا تفكيك البنية التحتية الإرهابية".

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في مقابلة مع رويترز إن حل الدولتين ممكن، لكنه شدد على أن أمن إسرائيل أمر حيوي.

وطالب وزير الخارجية البريطاني بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في غزة، مشيرا إلى أن "أهم شيء الآن هو وقف القتال لتحرير الرهائن وإدخال المساعدات". (سكاي نيوز)