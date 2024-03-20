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عربي-دولي
"صهر" ترامب يقترح نقل الفلسطينيين إلى مصر!
Lebanon 24
20-03-2024
|
00:25
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اقترح جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نقل المدنيين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر بالتفاوض، بغية "تطهيره" من مقاتلي حماس، وذلك بعدما أشاد بالإمكانات الكبيرة والقيمة للواجهة البحرية في قطاع غزة والتي تحولت حالياً إلى ركام جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
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ففي مقابلة بجامعة هاترفيرد قبل أيام، اقترح تاجر العقارات السابق، المتزوج من إيفانكا ابنة ترامب، ادخال سكان رفح إلى مصر بالتشاور مع المسؤولين المصريين.
تجريف منطقة في النقب
واعتبر أنه لو كان مسؤولاً إسرائيلياً لكان من ضمن أولياته "نقل سكان مدينة رفح الجنوبية إلى داخل مصر بعد تفاوض دبلوماسي مع المسؤولين، أو تجريف منطقة في النقب ليستقروا هناك ريثما تنتهي العمليات العسكرية في القطاع"، حسب قوله.
وكرر هذه النقطة قائلا: "أعتقد أن فتح النقب الآن، وإنشاء منطقة آمنة هناك، ونقل المدنيين الفلسطينيين ومن ثم الدخول وإنهاء المهمة سيكون الخطوة الصحيحة"، في إشارة إلى غزو رفح من قبل القوات الإسرائيلية كما توعد مراراً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
"فكرة سيئة"
وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي للفلسطينيين أن تكون لهم دولة خاصة بهم، وصف كوشنر الاقتراح بأنه "فكرة سيئة للغاية" و"من شأنها أن تكافئ عملاً إرهابياً"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس على قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان". (العربية)
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