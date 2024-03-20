ترامب لا يرحم أحداً.. حتى الأمير هاري قد يرحله من أميركا! (فيديو)

لا ترحم مواقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحداً، هذا ما يؤكده الرجل السبعيني الساعي إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة المقبلة في تشرين الثاني المقبل، في كل مقابلة يطل فيها أو خطاب يلقيه أمام جماهيره المتحمسة.



وفي أحدث تلك الإطلالات مع الاعلامي البريطاني، نايجل فاراج، مساء أمس الثلاثاء، ألمح ترامب إلى أنه قد يقوم بترحيل دوق ساسكس، الأمير هاري من الولايات المتحدة بعد مزاعم بأنه كذب في طلب التأشيرة بشأن تعاطي المخدرات.



"إذا كذب"

فحين سئل المرشح الجمهوري للانتخابات "ماذا سيفعل إذا فاز بالرئاسة وتبين له أن الأمير هاري كذب في استمارات التأشيرة"، لم يتردد في التأكيد بأنه سيتخذ الإجراء المناسب.



وقال: "سيتعين علينا أن نرى ما إذا كانوا يعرفون شيئا عن المخدرات، وإذا كذب فسيتعين عليهم اتخاذ الإجراء المناسب"، في إشارة إلى وزارة الأمن الداخلي.

NEW: Donald Trump suggests he may deport Prince Harry from the United States if elected president.



Trump said that Prince Harry will get no special privileges if he lied on his visa application.



"We’ll have to see if they know something about the drugs, and if he lied they’ll… pic.twitter.com/zpnHsoRomO — Collin Rugg (@CollinRugg) March 19, 2024 Advertisement

وكان الدوق البريطاني انتقل مع زوجته ميغان ماركل للعيش نهائياً في الولايات المتحدة في حزيران 2020، بعد خلافات عائلية عديدة مع الأسرة المالكة في بريطانيا.



وتطلب سلطات الهجرة الأميركية عادة من المتقدمين للحصول على تأشيرة أن يؤكدوا أنهم لم يتعاطوا المخدرات، لكن الدوق اعترف العام الماضي في مذكراته بأنه تعاطى الكوكايين والماريغوانا وما يعرف بـ "الفطر السحري".



يذكر أنه سبق لترامب أن انتقد الزوجين الشابين، بعد قرارهما مغادرة العائلة المالكة. ففي حديث الشهر الماضي، قال المرشح الجمهوري إنه "لن يحمي الزوجين إذا عاد إلى الرئاسة. واعتبر أن الأمير هاري "خان الملكة الراحلة إليزابيت الثانية" .



كما انتقد ميغان بشكل مباشر أيضاً، مشددا على أن طريقة تعاملها مع الملكة لم تعجبه، حسب قوله.(العربية)







