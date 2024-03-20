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اليونان لن تدعو روسيا وبيلاروس لحضور احتفالات عيد استقلالها

Lebanon 24
20-03-2024 | 02:52
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حظر وزير الخارجية اليوناني يورغوس غيرابيتريتيس على البعثات الدبلوماسية في الخارج دعوة روسيا وبيلاروس لاحتفالات اليونان بعيد الاستقلال، رغم دور روسيا الرئيسي في استقلال اليونان.


وجاء في رسالة وجهها الوزير إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليونانية في الخارج: "بمناسبة العيد الوطني في 25 اذار الجاري نطلب منكم عدم إرسال دعوات إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في روسيا وبيلاروس لحضور فعالياتكم".
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ووصف موقع newsbreak.gr الإخباري قرار غيرابيتريتيس بأنه عار على أثينا، مذكرا بأن روسيا كانت تشارك دائما في الاحتفالات بهذه المناسبة.
وكتب الموقع: "لا يجب نسيان أنه في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات احتلت روسيا مكانة مرموقة في الاحتفالات بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للثورة اليونانية في 25 اذار، رغم القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا. رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين حضر شخصيا هذه الاحتفالات في أثينا، وأشادت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو بدعم روسيا الكبير للنضال اليوناني، وقام عمدة أثينا آنذاك كوستاس باكويانيس بمنح الضيف الروسي الميدالية الذهبية "للاستحقاقات لمدينة أثينا".

ولا تدعو اليونان ممثلين من روسيا لحضور احتفالاتها الوطنية للعام الثالث على التوالي.

ويصف اليونانيون الدور الذي لعبته روسيا في استقلال البلاد بالرئيسي. (RT)
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