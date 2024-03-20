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باكستان.. مصرع شخصين جراء انفجار في منجم للفحم

Lebanon 24
20-03-2024 | 03:14
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أعلنت فرق الإنقاذ في باكستان عثورها على جثة شخصين قضيا في انهيار منجم للفحم جنوب البلاد، فيما تستمر بالبحث عن ثمانية أشخاص مفقودين.

 
 
وعلق عشرة عمال مناجم مساء الثلاثاء، على عمق 244 مترا تحت الأرض بعد انفجارا ناجما عن الغاز في منجم للفحم تديره شركة خاصة في منطقة خوست المنجمية في ولاية بلوشيستان.
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وقال المفتش العام للمناجم في بلوشيستان، غني بالوش "عثرت فرق الإنقاذ على جثتين خلال الليل".
وأضاف "نخشى على حياة العمال الآخرين لكن عناصر فرقنا يبذلون قصارى جهدهم للعثور عليهم".
وكشف بالوش لوكالة "فرانس برس" "سبب الحادث هو تراكم أحادي أكسيد الكربون جراء انفجار انهار المنجم إثره".
وعلقت مجموعة من ثمانية أشخاص أيضا مدة ساعات بعدما حاولوا إنقاذ زملائهم قبل أن يخرجهم فريق إنقاذ حكومي.
ووصلت إلى المكان فرق إنقاذ من دائرة المناجم في الحكومة ووكالة إدارة الكوارث.
وظروف العمل في المناجم الباكستانية خطرة ومعايير السلامة غير كافية ما يؤدي إلى وقوع حوادث. (RT)
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