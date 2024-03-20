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عربي-دولي

بعد خلاف مع ديفيد كاميرون.. متحدث باسم حكومة نتنياهو يتوقف عن العمل

Lebanon 24
20-03-2024 | 03:12
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كشفت تقارير إعلامية عن إيقاف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، عن العمل بعد خلاف مرير مع وزير الخارجية البريطاني، اللورد ديفيد كاميرون، بشأن إرسال المساعدات إلى غزة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن القناة 12 الإسرائيلية قولها إن وزارة الخارجية البريطانية قدمت شكوى ضد ليفي بعد تعليقه على منشور للورد ديفيد كاميرون، حيث طالب بزيادة دخول المساعدات إلى غزة في الثامن من آذار.
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وكان كاميرون قد حث على "السماح لمزيد من الشاحنات بالدخول إلى غزة باعتبارها أسرع وسيلة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها" في الثامن من مارس.

ورد إيلون ليفي، الذي يعمل متحدثًا باللغة الإنجليزية باسم الحكومة الإسرائيلية، على المنشور المذكور بتأكيد أن المعابر الإسرائيلية لديها القدرة الكافية لاستيعاب المساعدات المتجهة إلى غزة.

وقال ليفي ردا على كاميرون، في منشور تم حذفه منذ ذلك الحين على موقع X: "آمل أن تكون على دراية أيضًا بعدم وجود قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات المأوى إلى غزة، وفي الواقع تتمتع المعابر بقدرة استيعابية زائدة".

"اختبرنا.. أرسلوا 100 شاحنة أخرى يوميًا إلى [المعبر الحدودي] كرم أبو سالم وسنقوم بإدخالها"، بحسب الديلي ميل.
 ودفع هذا وزارة الخارجية البريطانية إلى الكتابة إلى الحكومة الإسرائيلية، متسائلة عما إذا كان المنشور "المنتقد لكاميرون" يعكس الموقف الرسمي لإسرائيل.

وبحسب ما ورد فقد تم تعليق ليفي بعد فترة وجيزة.

علاوة على ذلك، انتقد ليفي الأمم المتحدة بشأن توزيع المساعدات، معتبرًا أن إسرائيل توفر فرصًا أسرع لوصول المساعدات إلى غزة.
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