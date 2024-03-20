17
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ضابط سابق يكشف عن وصول وحدة عسكرية بولندية إلى خاركوف
Lebanon 24
20-03-2024
|
03:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن أفرادا عسكريين ناطقين بالبولندية وصلوا إلى أراضي مؤسسة صناعية في مدينة خاركوف الأوكرانية.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "وصل نحو 30 عسكرياً مع أسلحتهم إلى إحدى المؤسسات الصناعية في مدينة خاركوف على متن حافلة مدنية، حيث يتواصل الجنود مع بعضهم بعضا باللغة البولندية".
Advertisement
ووفقا له، وصلت هذه الوحدة لتتولى حماية المؤسسة، لتحل محل الحراس شبه العسكريين الأوكرانيين.
وأشار الخبير إلى أنه "في الوقت الحالي، يجري نقل المنشأة والتعرف على المهام"، لافتا إلى أنه "تم في السابق تحديد أنظمة دفاع جوي على النمط الغربي على أراضي المؤسسة نفسها".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأميركية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار قضائي بإيقاف هذا المسلسل الرمضاني.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
قرار قضائي بإيقاف هذا المسلسل الرمضاني.. إليكم السبب (صورة)
04:45 | 2024-03-19
19/03/2024 04:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سيول "مدمّرة"... الأب إيلي خنيصر ينشر فيديو لـ"المنخفض العملاق" هذا تأثيره
Lebanon 24
سيول "مدمّرة"... الأب إيلي خنيصر ينشر فيديو لـ"المنخفض العملاق" هذا تأثيره
12:12 | 2024-03-19
19/03/2024 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منظر غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما شهدته منطقة جونية وجوارها
Lebanon 24
منظر غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما شهدته منطقة جونية وجوارها
13:51 | 2024-03-19
19/03/2024 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات تهزّ سوريا... ومصادر تتحدّث عن اغتيال شخصيّة بارزة في "الحزب"
Lebanon 24
إنفجارات تهزّ سوريا... ومصادر تتحدّث عن اغتيال شخصيّة بارزة في "الحزب"
16:55 | 2024-03-19
19/03/2024 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل قضية كيت ميدلتون.. هل فقد قصر كنسينغتون السيطرة على الوضع؟
Lebanon 24
تفاصيل قضية كيت ميدلتون.. هل فقد قصر كنسينغتون السيطرة على الوضع؟
13:00 | 2024-03-19
19/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:00 | 2024-03-20
البرلمان الأرميني يصادق على اتفاقية بشأن بعثة المراقبة للاتحاد الأوروبي
03:51 | 2024-03-20
إسرائيل ترد على قرار كندا بوقف صادرات الأسلحة إليها
03:48 | 2024-03-20
زلزال يهز باكستان وجنوب أفغانستان.. هذه قوته
03:32 | 2024-03-20
استشهاد 27 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات
03:14 | 2024-03-20
باكستان.. مصرع شخصين جراء انفجار في منجم للفحم
03:12 | 2024-03-20
بعد خلاف مع ديفيد كاميرون.. متحدث باسم حكومة نتنياهو يتوقف عن العمل
فيديو
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
20/03/2024 10:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
20/03/2024 10:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
20/03/2024 10:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24