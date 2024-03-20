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صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن أفرادا عسكريين ناطقين بالبولندية وصلوا إلى أراضي مؤسسة صناعية في مدينة خاركوف الأوكرانية.وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "وصل نحو 30 عسكرياً مع أسلحتهم إلى إحدى المؤسسات الصناعية في مدينة خاركوف على متن حافلة مدنية، حيث يتواصل الجنود مع بعضهم بعضا باللغة البولندية".ووفقا له، وصلت هذه الوحدة لتتولى حماية المؤسسة، لتحل محل الحراس شبه العسكريين الأوكرانيين.وأشار الخبير إلى أنه "في الوقت الحالي، يجري نقل المنشأة والتعرف على المهام"، لافتا إلى أنه "تم في السابق تحديد أنظمة دفاع جوي على النمط الغربي على أراضي المؤسسة نفسها".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.