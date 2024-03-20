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ذكرت صحيفة "The New York Times" الأميركية أنه "وعلى الرغم من اعتمادها الكبير على دعم الولايات المتحدة وألمانيا ودول غربية أخرى، لم تكن إسرائيل تتشارك وهذه الدول المسار عينه في ما يتعلق بالعلاقات مع روسيا خلال حربها على أوكرانيا. قبل فترة طويلة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، رفضت البلاد الطلبات الأوكرانية لإرسال أسلحة أو تطبيق عقوبات واسعة النطاق على روسيا، بما في ذلك وقف الرحلات الجوية إلى البلاد. وعلى الرغم من حرص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على زيارة البلاد وإظهار التضامن بعد الهجوم، إلا أنه لم يقم بالرحلة مطلقًا".وبحسب الصحيفة، "تعكس الأسباب احتياجات إسرائيل الأمنية الفريدة والعلاقة الحساسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الداعم الرئيسي لأعداء إسرائيل في المنطقة والذين لا تستطيع تل أبيب تحمل الإساءة إليهم. ومع دخول حرب إسرائيل مع حماس شهرها السادس، يحتاج نتنياهو إلى حسن نية بوتين للمساعدة في تقييد إيران على وجه الخصوص ومواصلة ضرب الأهداف الإيرانية في سوريا مع محاولة تجنب الإضرار بالقوات الروسية التي تحتفظ بها هناك. لذا، دأب نتنياهو على منح الزعيم الروسي مساحة واسعة من الحرية، حتى مع المخاطرة بتنفير حلفاء إسرائيل الرئيسيين في أوروبا والولايات المتحدة".وتابعت الصحيفة، "قال إيمانويل نافون، المدير التنفيذي لمنظمة ELNET Israel، ومقرها إسرائيل، وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأوروبا: "إن إسرائيل تتعامل مع موقف صعب جداً". ولكن حتى في الوقت الذي تتعامل فيه إسرائيل بخفة عندما يتعلق الأمر بروسيا، فإن العلاقة تظل غير متوازنة إلى حد كبير. لقد كان بوتين من أشد المنتقدين لإسرائيل، حيث استخدم إدانة الحرب الإسرائيلية في غزة لمناشدة الجنوب العالمي، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة غير رسمية من البلدان النامية والمتخلفة، والتي انتقد بعضها الولايات المتحدة وأوروبا والنظام العالمي الحالي".وأضافت الصحيفة، "بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول، والذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، لم يقل بوتين شيئاً لمدة ثلاثة أيام. وبعد ذلك، ودون التعبير عن تعازيه لإسرائيل أو الضحايا، انتقد الزعيم الروسي الولايات المتحدة، واصفًا يوم 7 تشرين الأول بأنه "مثال واضح على فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط". ومنذ ذلك الحين، كانت روسيا تدين بشدة الحرب الإسرائيلية ضد حماس، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 31 ألف شخص، بما في ذلك المقاتلين، ولكن غالبية العدد الإجمالي هم من النساء والأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة. وقال آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي الأميركي السابق في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "عندما حل يوم 7 تشرين الأول، وجد بوتين قضية جاهزة، ليس لقطع العلاقات مع إسرائيل، بل للبدء في إبعاد روسيا عن إسرائيل"."وبحسب الصحيفة، "في الأمم المتحدة، شككت روسيا في حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ودعت مراراً وتكراراً إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية، كما قامت روسيا أيضاً بتضخيم وجهات النظر المؤيدة لحماس على الإنترنت. وأعرب مسؤولون روس عن تعاطفهم أو دعمهم لاتهام جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل. وفي الوقت نفسه، استخدمت روسيا أيضًا الحرب في غزة للدفاع عن حربها في أوكرانيا، كما وتزعم أن الغرب كان منافقاً عندما أدان الهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا في حين دعم ما يعتبره هجمات إسرائيلية مماثلة على المدنيين في غزة".وتابعت الصحيفة، "في أواخر تشرين الأول، استضافت روسيا وفداً من حماس في موسكو، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنه "مستهجن". وفي أواخر شباط، استضافت روسيا وفداً آخر من حماس لحضور اجتماع للفلسطينيين في موسكو. وبعد مكالمة هاتفية جرت في كانون الأول بين نتنياهو وبوتين، والتي قال ميلر إنها تعكس التوتر بين البلدين، وقال نتنياهو إنه انتقد روسيا لدعمها إيران، في حين قال بوتين إنه انتقد إسرائيل بسبب الأزمة الإنسانية في غزة. في الماضي، كان نتنياهو يتباهى بعلاقته الممتازة مع بوتين وقدرته التي وصفها على التعامل مع القوى العظمى. وقال ميلر: "الآن، أصبحت هذه العلاقة عائقًا أكثر منها ميزة"."وأضافت الصحيفة، "في يوم الجمعة الماضي فقط، تم استدعاء السفير الروسي في تل أبيب، أناتولي فيكتوروف، إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية للاحتجاج على تصريحات مسؤولين روس في الأمم المتحدة ألقت ظلالاً من الشك على تقرير للأمم المتحدة يدعم نتائج العنف الجنسي الذي ارتكبته حماس. وفي أوائل شباط، استدعت روسيا السفيرة الإسرائيلية في موسكو، سيمونا هالبرين، بسبب "تصريحات غير مقبولة" قالت إنها تشوه السياسة الخارجية الروسية. كما أثارت العلاقة المتعمقة بين روسيا وإيران خلال حرب أوكرانيا مخاوف المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين. وزودت طهران موسكو بطائرات مسيّرة وصواريخ وأسلحة أخرى. وقال أركادي ميل مان، السفير الإسرائيلي السابق لدى روسيا ويعمل الآن في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إن نتنياهو بدا وكأنه يتجاهل أن "الروس ينظرون إلى إسرائيل على أنها عدو". وأضاف أن العلاقة بين إسرائيل وروسيا ستزداد سوءا، لأن "الروس اختاروا جانبا معاديا لإسرائيل بشكل واضح"."