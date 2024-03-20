استشهاد 27 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

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أفادت تقارير إعلامية فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 27 فلسطينيا، معظمهم من النازحين، قتلوا وجرح عدد آخر في قصف عنيف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأضافت الوكالة أن "آخرين استشهدوا بقصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها"، مشيرة إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، جرى انتشال 6 من الشهداء من منزل استهدف بالطيران الحربي الإسرائيلي.وأشارت إلى أنه تم انتشال 20 جثة جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف عمارة سكنية غرب مدينة غزة، بينما سقط قتلى وجرحى في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السدرة بحي الدرج شرق المدينة.كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شققاً سكنية في عمارة "مشتهى" مقابل برج شوا حصري بمدينة غزة.وبحسب مصادر فلسطينية، ألقى الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، بالمرضى خارج مجمع الشفاء الطبي، ونقلهم مواطنون إلى المستشفى المعمداني بحالة صحية صعبة.