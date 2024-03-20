18
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
استشهاد 27 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات
Lebanon 24
20-03-2024
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت تقارير إعلامية فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي لمنازل وبنايات وشقق سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 27 فلسطينيا، معظمهم من النازحين، قتلوا وجرح عدد آخر في قصف عنيف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
Advertisement
وأضافت الوكالة أن "آخرين استشهدوا بقصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها"، مشيرة إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، جرى انتشال 6 من الشهداء من منزل استهدف بالطيران الحربي الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنه تم انتشال 20 جثة جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف عمارة سكنية غرب مدينة غزة، بينما سقط قتلى وجرحى في قصف من الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السدرة بحي الدرج شرق المدينة.
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شققاً سكنية في عمارة "مشتهى" مقابل برج شوا حصري بمدينة غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، ألقى الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، بالمرضى خارج مجمع الشفاء الطبي، ونقلهم مواطنون إلى المستشفى المعمداني بحالة صحية صعبة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيول "مدمّرة"... الأب إيلي خنيصر ينشر فيديو لـ"المنخفض العملاق" هذا تأثيره
Lebanon 24
سيول "مدمّرة"... الأب إيلي خنيصر ينشر فيديو لـ"المنخفض العملاق" هذا تأثيره
12:12 | 2024-03-19
19/03/2024 12:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منظر غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما شهدته منطقة جونية وجوارها
Lebanon 24
منظر غير مألوف... شاهدوا بالفيديو ما شهدته منطقة جونية وجوارها
13:51 | 2024-03-19
19/03/2024 01:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات تهزّ سوريا... ومصادر تتحدّث عن اغتيال شخصيّة بارزة في "الحزب"
Lebanon 24
إنفجارات تهزّ سوريا... ومصادر تتحدّث عن اغتيال شخصيّة بارزة في "الحزب"
16:55 | 2024-03-19
19/03/2024 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يمتلك شركة شهيرة.. توقيف رجل أعمال ما هي تهمته؟
Lebanon 24
يمتلك شركة شهيرة.. توقيف رجل أعمال ما هي تهمته؟
15:39 | 2024-03-19
19/03/2024 03:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل قضية كيت ميدلتون.. هل فقد قصر كنسينغتون السيطرة على الوضع؟
Lebanon 24
تفاصيل قضية كيت ميدلتون.. هل فقد قصر كنسينغتون السيطرة على الوضع؟
13:00 | 2024-03-19
19/03/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:15 | 2024-03-20
الحكم بالسجن 8 سنوات على إبن شقيق أحد الرؤساء السابقين... ما هي تهمته؟
05:49 | 2024-03-20
دبابة أبرامز أميركية مدمرة في أوكرانيا.. وقوات خاصة روسية توثق
05:31 | 2024-03-20
في 15 ولاية... الداخلية التركية تنفذ حملة أمنية واسعة (فيديو)
05:09 | 2024-03-20
بمجمع الشفاء في غزة... الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "90 مسلحا"
05:01 | 2024-03-20
ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم للفحم جنوب باكستان إلى 12 عاملا
04:47 | 2024-03-20
التلفزيون الفرنسي يعرض الخارطة.. أين سينشر ماكرون قواته في أوكرانيا؟
فيديو
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
20/03/2024 12:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
Lebanon 24
ضُبط برفقة عشيقته وبحوزتهما المال.. فيديو للحظة القبض على مسؤول كبير
00:48 | 2024-03-18
20/03/2024 12:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
20/03/2024 12:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24