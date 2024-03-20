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زلزال يهز باكستان وجنوب أفغانستان.. هذه قوته

Lebanon 24
20-03-2024 | 03:48
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أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز باكستان وقندهار -جنوب أفغانستان- اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي).
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
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هذا ولم توجد معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران والمدن المحيطة بإقليم بلوشستان.

وأفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 150 كيلومترًا جنوب غربي مدينة كويتا، وعلى عمق 35 كيلومترًا.
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