البرلمان الأرميني يصادق على اتفاقية بشأن بعثة المراقبة للاتحاد الأوروبي

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صادق البرلمان الأرميني على اتفاقية بشأن وضع بعثة الاتحاد الأوروبي، التي تراقب الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، الموقعة في عام 2023، إضافة إلى موافقته على منح المراقبين الحصانة والامتيازات.ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فقد "صوّت 57 نائبا لصالح القرار، مقابل 27 ضده"، وبموجب الاتفاقية، لا يجوز احتجاز أو اعتقال أعضاء البعثة، ويتمتع الأفراد في جميع الظروف بالحصانة من الملاحقة الجنائية في البلد المضيف.ويُعفى المراقبون الأوروبيون من الإجراءات الجمركية ومتطلبات التأشيرة والهجرة وأي مراقبة للهجرة، ولا يقدموا المستندات والإقرارات الجمركية عند استيراد الممتلكات أو المركبات؛ كما أن لديهم الحق في الحركة الحرة وغير المقيدة على الأراضي الأرمينية، بما في ذلك استخدام المجال الجوي.