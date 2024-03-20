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ارتفاع عدد قتلى تفجير الحوثيين لمنزل في اليمن

Lebanon 24
20-03-2024 | 04:17
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ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا جراء تفجير جماعة الحوثي لمنزل بمدينة رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن إلى 18.
فقد ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن 18 شخصا على الأقل قتلوا إثر تفجير جماعة الحوثي منزلا بمحافظة البيضاء في وسط البلاد أمس الثلاثاء.
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وقال شهود لرويترز إن قوات تابعة لجماعة الحوثي فجرت منزلا على رؤوس ساكنيه صباح الثلاثاء في حي الحفرة بمدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء وبداخله أكثر من 20 شخصا.
وكانت تقارير سابقة أفادت بمقتل 12 شخصا جراء التفجير.
ووقع التفجير بعد مقتل قريب لأحد الوجهاء المقربين من الحوثيين الذين يسيطرون على البيضاء.

وقال وزير الإعلام بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الأرياني إن القتلى بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى انهيار عدة منازل مجاورة.
وأقرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالمسؤولية.
 
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية التابعة للحوثيين العميد عبد الخالق العجري "حدث خطأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين، كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني بدون العودة وأخذ التوجيهات من القيادة الأمنية أو علم وزارة الداخلية".
وذكر البيان أن التفجير أسفر عن مقتل اثنين من رجال الأمن وجرح آخرين فضلا عن إصابة عدد آخر من السكان. (سكاي نيوز)
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