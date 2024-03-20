ارتفاع حصيلة قتلى انهيار منجم للفحم جنوب باكستان إلى 12 عاملا

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أعلن في باكستان انتشال جثث عشرة عمال اليوم الأربعاء من منجم للفحم انهار في جنوب باكستان، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 12 قتيلا.والي 80 كيلومترا شرق عاصمة الإقليم كويتا مساء الثلاثاء، ليعلق العمال على عمق أمتار تحت الأرض.وقال المفتش العام للمناجم في إقليم بلوشستان عبد الغني بلوش لوكالة "فرانس برس" "اختتمت جهود الإنقاذ مع استعادة جميع الجثث الـ12، انتشلت جثتان خلال الليل بينما انتشلت باقي الجثث العشر في وقت مبكر من الصباح".وكشف بالوش: "سبب الحادث هو تراكم أحادي أكسيد الكربون جراء انفجار انهار المنجم إثره".وأكد المدير العام للتعدين في بلوشستان عبد الله شهواني، حصيلة القتلى أيضا، بينما أصدر رئيس الوزراء شهباز شريف بيانا عبر فيه عن "ألمه العميق وحزنه لخسارة أرواح غالية".