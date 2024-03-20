Advertisement

عربي-دولي

بمجمع الشفاء في غزة... الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "90 مسلحا"

Lebanon 24
20-03-2024 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1177067-638465298983049026.jpeg
Doc-P-1177067-638465298983049026.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه قتل نحو 90 مسلحا واعتقل 160 في مداهمة لمجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقال الجيش في بيان "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على إرهابيين وعثرت على أسلحة في المجمع، بينما منعت إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية".
Advertisement

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ، الإثنين الماضي، عملية وصفها بأنها "محددة" في مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال بمدينة غزة، حيث قال إنه تمكن من القضاء على 20 مقاتلا. (سكاي نيوز)





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:15 | 2024-03-20
05:49 | 2024-03-20
05:31 | 2024-03-20
05:01 | 2024-03-20
04:47 | 2024-03-20
04:30 | 2024-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24