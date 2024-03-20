بمجمع الشفاء في غزة... الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "90 مسلحا"

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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه قتل نحو 90 مسلحا واعتقل 160 في مداهمة لمجمع الشفاء الطبي في غزة.وقال الجيش في بيان "خلال اليوم الماضي، قضت القوات على إرهابيين وعثرت على أسلحة في المجمع، بينما منعت إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية".وكان الجيش الإسرائيلي نفذ، الإثنين الماضي، عملية وصفها بأنها "محددة" في مجمع الشفاء الطبي في حي الرمال بمدينة غزة، حيث قال إنه تمكن من القضاء على 20 مقاتلا. (سكاي نيوز)