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عربي-دولي

في 15 ولاية... الداخلية التركية تنفذ حملة أمنية واسعة (فيديو)

Lebanon 24
20-03-2024 | 05:31
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أعلن وزير الداخلية التركي، علي ييرلي قايا، القبض على 139 عنصرا إرهابيا من "تنظيم إرهابي انفصالي" خلال حملة أمنية في 15 ولاية بالبلاد.

 
 
وكشف قايا خلال تغريدة نشرها على منصة "إكس": أن العملية الأمنية الموسعة شملت ولايات: أرداهان، وكيركلاريلي، وباتمان، وشرناك، وإزمير، وبورصة، وأنطاليا، ودينيزلي، وديار بكر، وأرزوروم، واسطنبول، وأضنة، وموش، وشانلي أورفا، وفان.
وأضاف: كان المشتبه بهم: -"إما أنهم قد عملوا ضمن التنظيم الإرهابي الانفصالي (حزب العمال الكردستاني) في الماضي".
-"أو أنهم يعملون ضمن الهيكل الشبابي للتنظيم المذكور".
-"قاموا بالدعاية للتنظيم الإرهابي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

-"وخططوا (لشن هجمات) على قوات الأمن، والمركبات العامة، والمباني الحكومية، خلال أحداث (عيد النيروز)".
-"ورددوا هتافات مؤيدة للتنظيم الإرهابي خلال التوزيعات التي أعقبت (مسيرة نيروز)".

-"وكانوا يسعون إلى تنفيذ عمليات، في 21 اذار وقبله".

-"نتيجة للعملية الأمنية، تمت مصادرة عدد كبير من أسلحة والمواد الرقمية". 
 
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