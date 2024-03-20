دبابة أبرامز أميركية مدمرة في أوكرانيا.. وقوات خاصة روسية توثق

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بثت وسائل إعلام روسية فيديو لدبابة أبرامز أميركية تمكنت القوات الروسية من تدمير بالقرب من قرية بيرديتشي.ووفقا للمعلومات، فقد تمكنت القوات الخاصة الروسية من الوصول إلى الدبابة الأميركية "أبرامز" المدمرة في قرية بيرديتشي وصورت فيديو من الداخل.ودمرت القوات الروسية 3 دبابات أبرامز على الأقل في جبهة أفدييفكا، وكانت الأولى التي أعلن عن تدميرها في 26 شباط الماضي.حينها، كشف المسؤول المحلي الموالي لموسكو في دونيتسك، يان غاغين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش الروسي دمّر أول دبابة أبرامز تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة في اتجاه أفدييفكا.وأوضح غاغين: "أفاد جيشنا بتدمير أول أبرامز في منطقة أفدييفكا، وربما كانت هذه هي المجنزرة التي عرضت على القوات المسلحة الأوكرانية في فيديو دعائي قبل تحرير أفدييفكا، في ذلك الوقت، تم الاعتناء بها ولم يتم إحضارها إلى خط الاشتباك".ووكانت واشنطن وعدت بنقل 31 دبابة أبرامز إلى كييف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام عن بدء عمليات التسليم في أيلول الماضي.وفي الوقت نفسه، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أدرك المسؤولون الأوكرانيون أن ظهور الدبابات الأميركية ضمن أسلحة القوات الأوكرانية لن يكون قادرا على تغيير الوضع في الجبهة.انتقاد الدبابة أبرامزوكانت صحيفة أوكرانية نشرت مؤخرا مقالا انتقدت فيه الدبابة أبرامز.فقد أشارت صحيفة NV.ua الأوكرانية إلى أن استخدام هذه الدبابات أمر صعب، منوهة إلى غياب أي معلومات حول مشاركتها في المعارك حتى الآن. (سكاي نيوز)