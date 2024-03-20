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عربي-دولي

الحكم بالسجن 8 سنوات على إبن شقيق أحد الرؤساء السابقين... ما هي تهمته؟

Lebanon 24
20-03-2024 | 06:15
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حكم في كازاخستان بالسجن 8 سنوات مع وقف التنفيذ على سامات أبيش النائب الأول السابق لرئيس لجنة الأمن القومي وابن شقيق الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.

ونقلت وكالة "كازي إنفورم" عن مصادرها، أنه تمت إدانة سامات أبيش "بتهمة إساءة استخدام السلطة خلال أعمال الشغب في كانون الثاني 2022 في كازاخستان". (روسيا اليوم)
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