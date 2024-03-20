شديدة العدوى... بكتيريا قاتلة تنتشر بشكل قياسي من هم الأكثر عرضة للإصابة بها؟





ويتزايد القلق من أن الشكل الأقسى والمميت من بكتيريا "المكورات العقدية" أو "Streptococcal" سيستمر في الانتشار، بعد رصد سلالات شديدة الخطورة والعدوى في اليابان.

Advertisement

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الإصابات في عام 2024 الأرقام القياسية المسجلة خلال العام الماضي.



وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان: "لا يزال هناك العديد من العوامل غير المعروفة في ما يتعلق بآليات انتشار هذه البكتيريا، ونحن لسنا في المرحلة التي يمكننا من خلالها تفسيرها".



وسجلت الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في اليابان، 941 إصابة تم الإبلاغ عنها في العام الماضي.



لكن في الشهرين الأولين فقط من عام 2024، تم بالفعل تسجيل 378 حالة إصابة، مع تحديد حالات العدوى في كل محافظات اليابان البالغ عددها 47، باستثناء اثنتين.



وفي حين أن كبار السن يعتبرون أكثر عرضة للخطر، فإن سلالة المجموعة "أ" من بكتيريا المكورات العقدية تؤدي إلى المزيد من الوفيات بين المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، وفقا للمعهد.



وذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" المحلية، أن من بين 65 شخصا تحت سن 50 عاما تم تشخيص إصابتهم بالبكتيريا بين تموز وكانون الأول 2023، توفي حوالي الثلث، أو 21 شخصا. يحذر خبراء الصحة في اليابان من انتشار عدوى بكتيرية نادرة وخطيرة بمعدل قياسي في أنحاء البلاد، بينما يسعى المسؤولون لتحديد السبب وراء هذه الظاهرة.ويتزايد القلق من أن الشكل الأقسى والمميت من بكتيريا "المكورات العقدية" أو "Streptococcal" سيستمر في الانتشار، بعد رصد سلالات شديدة الخطورة والعدوى في اليابان.ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الإصابات في عام 2024 الأرقام القياسية المسجلة خلال العام الماضي.وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان: "لا يزال هناك العديد من العوامل غير المعروفة في ما يتعلق بآليات انتشار هذه البكتيريا، ونحن لسنا في المرحلة التي يمكننا من خلالها تفسيرها".وسجلت الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في اليابان، 941 إصابة تم الإبلاغ عنها في العام الماضي.لكن في الشهرين الأولين فقط من عام 2024، تم بالفعل تسجيل 378 حالة إصابة، مع تحديد حالات العدوى في كل محافظات اليابان البالغ عددها 47، باستثناء اثنتين.وفي حين أن كبار السن يعتبرون أكثر عرضة للخطر، فإن سلالة المجموعة "أ" من بكتيريا المكورات العقدية تؤدي إلى المزيد من الوفيات بين المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، وفقا للمعهد.وذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" المحلية، أن من بين 65 شخصا تحت سن 50 عاما تم تشخيص إصابتهم بالبكتيريا بين تموز وكانون الأول 2023، توفي حوالي الثلث، أو 21 شخصا.

عن "المكورات العقدية"

تنتشر عدوى بكتيريا المكورات العقدية عبر الرذاذ والاتصال الجسدي، ويمكن أن تنتقل من خلال الجروح أيضا. كما ويصاب بها الكثيرون من دون أن يعرفوا، إذ لا تظهر عليهم أعراض.