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عربي-دولي

إحباط تهريب كميّة كبيرة جدّاً من المخدرات في السعوديّة... هذه جنسيّة الموقوفين (صورة)

Lebanon 24
20-03-2024 | 06:39
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صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,465,000 قرص من مادة الأمفيتامين المخدرة داخل شحنة أسمدة زراعية عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وهم: مقيم من الجنسية السورية، ووافدان نازحان، ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. (العربية)
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تهريب مخدرات

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