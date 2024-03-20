فلسطينيون معتقلون بأطقم ناصعة البياض من مستشفى الشفاء.. من هم؟

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديو لعمليات اعتقال نفذها جيش العدو الإسرائيلي في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وظهر المعتقلون فيها وهم يرتدون لباسا أبيض اللون.



وزعم جيش العدو الإسرائيلي أن "المعتقلين هم مقاتلون من حركة حماس"، وقال إنه "تم القبض عليهم من داخل المستشفى عقب اقتحامه"، مدعيا أنهم "ارتدوا الثياب الطبية للتمويه بأنهم اطقم الكادر الطبي".

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وقال في بيان: "يعمل كل من الجيش وجهاز الأمن العام لإحباط الأنشطة الإرهابية ولاعتقال مخربين في منطقة مجمع الشفاء الطبي، وذلك نظرا لورود معلومات استخبارية تدل على وجود مخربين داخل المستشفى وعن استخدام بنية المجمع التحتية لإخراج نشاطات ارهابية".



الجهات الفلسطينية بدورها، أكدت أن "المعتقلين شبان وآخرون من الطاقم الطبي لمستشفى الشفاء، وليسوا من حماس". وقال في بيان: "يعمل كل من الجيش وجهاز الأمن العام لإحباط الأنشطة الإرهابية ولاعتقال مخربين في منطقة مجمع الشفاء الطبي، وذلك نظرا لورود معلومات استخبارية تدل على وجود مخربين داخل المستشفى وعن استخدام بنية المجمع التحتية لإخراج نشاطات ارهابية".الجهات الفلسطينية بدورها، أكدت أن "المعتقلين شبان وآخرون من الطاقم الطبي لمستشفى الشفاء، وليسوا من حماس".

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان إن "استمرار العدو الصهيوني باستهداف المستشفيات وتدميرها والتنكيل بالمرضى والأطقم الطبية، جريمة مركبة تتم بغطاء أميركي وصمت وعجز المنظمات الدولية"، مؤكدة أن "إعادة اقتحام مستشفى الشفاء بعد ثبوت زيف ادعاءاتهم ضد المستشفيات هو إصرار من حكومة العدو المجرمة على قتل كل مظاهر الحياة في غزة واستغلال الصمت والتواطؤ العالمي في المضي بجرائم بالإبادة الجماعية ضد أهل غزة".