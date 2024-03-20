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عربي-دولي

والد الشهيد الطفل محمد الدرة يناشد السيسي.. ماذا قال له؟

Lebanon 24
20-03-2024 | 07:28
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ناشد جمال الدرة، والد الشهيد الفلسطيني محمد الدرة، السلطات المصرية بتسهيل دخوله إلى الأراضي المصرية، بسبب "الأوضاع البالغة القسوة التي يعاني منها".

وكتب المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر فيسبوك قائلا: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلتني رسالة صوتية من والد الشهيد محمد الدرة، يناشد فيها سيادتكم التكرم بعبوره إلى داخل الأراضي المصرية لما يعانيه من أوضاع بالغة القسوة والصعوبة".
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وأضاف العوضي، أن "الدرة أكد تقديره وتثمينه للدور المصري الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية، في تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني".

وكان جمال الدرة والد الشهيد محمد الدرة قد ودع اثنين من أشقائه، بعد 23 عامًا من فقده لابنه، في حالة من الصمود الممزوجة بالحزن.

وبكلمات مؤثرة نعى الدرة إخوته قائلًا: احجزولي مكان بجواركم، ودعى لهم الله أن يرحمهم، كان ذلك في إحدى نوبات قصف غزة الأخيرة. (روسيا اليوم)
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