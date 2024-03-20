مفاجأة تهزّ أبرز "مفاعل نووي" في إسرائيل.. ماذا حدث؟

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ونقلت الصحيفة الخبر عن منشورات لمجموعة "أنونيموس" المتخصصة في القرصنة والاختراق عبر شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن أعضاء في المجموعة "اخترقوا كمبيوترات وخوادم في مفاعل ديمونة النووي".ووفقاً لما نشرته المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكن ناشطوها من "سرقة ملفات من كمبيوترات تابعة لمعهد الأبحاث النووي الإسرائيلي" ونشرت المجموعة قسما منها.كذلك، تمكّن نشطاء مجموعة "أنونيموس" من محو قسم من المعلومات عن الخوادم التابعة للمفاعل.ووفقاً للمجموعة، فإنّ المواد التي تمكنوا من السيطرة عليها تشمل وصولات ومراسلات إلكترونية.مع هذا، فقد هددت المجموعة باختراق الكمبيوترات التي تدير المفاعل النووي الإسرائيلي.