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عربي-دولي

أزمة وضربة.. هذا ما فعله الحوثيون بـ"ميناء إسرائيليّ"

Lebanon 24
20-03-2024 | 07:50
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قال اتحاد العمال الرئيسي في دولة الاحتلال، الأربعاء، إن نصف العاملين في ميناء إيلات معرضون لخطر فقدان وظائفهم بعد أن تعرض الميناء لضربة مالية كبيرة بسبب الأزمة في ممرات الشحن في البحر الأحمر.
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وتقع إيلات على الطرف الشمالي للبحر الأحمر وكانت من أوائل الموانئ التي تأثرت حيث قامت شركات الشحن بتغيير مسار السفن لتجنب هجمات الحوثيين في اليمن.

وقال اتحاد عمال الهستدروت، وهو المنظمة الجامعة لمئات الآلاف من العاملين في القطاع العام، إن إدارة الميناء أعلنت أنها تعتزم فصل نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفاً.

وأضاف الاتحاد أن عمال الرصيف سينظمون وقفة احتجاجية يوم الأربعاء.

إيلات، التي تتعامل بشكل أساسي مع واردات السيارات وصادرات البوتاس القادمة من البحر الميت، يتضاءل حجمها مقارنة بموانئ أخرى.

لكن إيلات، التي تقع بجوار نقطة الوصول الساحلية الوحيدة للأردن في العقبة، توفر لإسرائيل بوابة إلى الشرق دون الحاجة إلى الملاحة في قناة السويس.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، استهدافها سفينة أميركية في البحر الأحمر، وإطلاق صواريخ مجنحة على "أهداف" في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وجاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، بثته قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة.

وقال البيان إن "القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة (Mado) الأمريكية في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأضاف أن "القوة الصاروخية أطلقت عددا من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في أم الرشراش (إيلات) بفلسطين المحتلة، وأصابت أهدافها بنجاح".
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