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عربي-دولي

فيديو ينتشر في دولة عربيّة... 4 أشخاص اعتدوا على فتاة

Lebanon 24
20-03-2024 | 07:53
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في حادثة جديدة وهذه المرة في مصر، ألقت أجهزة الأمن القبض على 4 أشخاص بينهم فتاة، افتعلوا مشاجرة وضربوا فتاة في الشارع بمشهد تمثيلي، تم تصويره ونشره على "تيك توك" لزيادة نسب المشاهدات والمتابعة.

وتعاطف مع المقطع الذي انتشر بشكل واسع، عدد من المتابعين خصوصاً مع الفتاة التي تم ضربها، إلا أنه وفور انتشار الفيديو رصدته أجهزة الأمن ونجحت في القبض على ناشريه الذين أقروا بتصويره لزيادة عدد المتابعين والمشاهدات وجني الأرباح. (العربية)
 
 
 
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