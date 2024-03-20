جيشٌ عربيّ يمتلك مدرعات ودبابات أكثر من إسرائيل







وأظهرت بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "IISS" لعام 2024، أن مصر وتركيا والسعودية وإيران من بين الدول الـ15 التي تمتلك أكبر عدد من الدبابات والمركبات المدرعة في العالم، بينما لا تمتلك إسرائيل أحجام مدرعات تضاهيها.

Advertisement

كشفت صحيفة "غلوباس" الإسرائيلية عن الدول التي لديها أكبر عدد من المركبات المدرعة والدبابات في العالم، موضحة أن مصر تمتلك عددا ضخما وغير مسبوق يفوق أضعاف ما تمتلكه إسرائيل.وأظهرت بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "IISS" لعام 2024، أن مصر وتركيا والسعودية وإيران من بين الدول الـ15 التي تمتلك أكبر عدد من الدبابات والمركبات المدرعة في العالم، بينما لا تمتلك إسرائيل أحجام مدرعات تضاهيها.

وقال محرر الشؤون العسكرية في الصحيفة العبرية دين شموئيل إلمز، إن تركيا تتصدر الترتيب في شرق البحر الأبيض المتوسط بـ11702 مركبة مدرعة من بينها 2378 دبابة، أما في التصنيف العالمي فهي في المركز الرابع بعد الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، وتلي تركيا جارة إسرائيل مصر في المركز الخامس في التصنيف العالمي بـ10389 مركبة مدرعة من بينها 2480 دبابة. (روسيا اليوم)