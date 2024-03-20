بتأثر.. رئيس وزراء إيرلندا يستقيل من منصبه

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بصوت متقطع وتأثر واضح، أعلن ليو فارادكار تنحّيه عن رئاسة الوزراء في إيرلندا وزعامة حزب فاين غايل المشارك في الائتلاف الحاكم، معللا ذلك لأسباب سياسية وشخصية.وقال فارادكار: "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الوزراء متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب".وأضاف: "بعد سبع سنوات في المنصب، لا أشعر بأنني الشخص الأفضل لهذه المهمة". (العربية)