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عربي-دولي

بتأثر.. رئيس وزراء إيرلندا يستقيل من منصبه

Lebanon 24
20-03-2024 | 09:07
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بصوت متقطع وتأثر واضح، أعلن ليو فارادكار تنحّيه عن رئاسة الوزراء في إيرلندا وزعامة حزب فاين غايل المشارك في الائتلاف الحاكم، معللا ذلك لأسباب سياسية وشخصية.

وقال فارادكار: "أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة فاين غايل وسأقدم استقالتي من رئاسة الوزراء متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب".
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وأضاف: "بعد سبع سنوات في المنصب، لا أشعر بأنني الشخص الأفضل لهذه المهمة". (العربية)
 
 
 
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