روسيا تُهدّد "سبيس إكس": أقماركم الصناعيّة أهداف مشروعة لنا

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أعلنت روسيا اليوم الأربعاء، أنها على علم بجهود المخابرات الأميركية لاستخدام شركات تشغيل الأقمار الصناعية التجارية مثل "سبيس إكس"، محذرة من أن هذه التحركات تجعل تلك الأقمار الصناعية أهدافاً مشروعة لها.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين: "نحن على علم بجهود واشنطن لجذب القطاع الخاص لخدمة طموحاتها العسكرية في مجال الفضاء".كما شددت على أن مثل هذه الأنظمة "تصبح هدفاً مشروعاً للردّ بإجراءات تشمل تدابير عسكرية". (العربية)