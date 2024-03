مصوّر أول فيديو لكيت ميدلتون يخرج عن صمته.. فماذا قال؟

Advertisement

أثار خروج أميرة ويلز كيت ميدلتون إلى العلن سليمة معافاة برفقة زوجها قبل يومين، عقب غياب طويل منذ كانون الأول الماضي بعد دخولها المستشفى، الجدل في بريطانيا والعالم، حيث شكك البعض بأن تكون الأميرة الساحرة لا تزال على قيد الحياة، رغم كل الجهود التي بذلها القصر الملكي من أجل طمأنة الجمهور بشأن صحتها.هذه الأخبار و"الشائعات"، دفعت مصوّر أول فيديو لها بعد اختفائها إلى الخروج عن صمته، فقد أكد نيلسون سيلفا، البالغ من العمر 40 عاماً، أنه رأى كيت "بأم عينيه" في وندسور حيث كانت تتسوق مع زوجها الأمير ويليام، مشددا على أنها بدت مرتاحة وسعيدة.كما أعرب عن استغرابه الشديد من نظريات المؤامرة التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول الأميرة. وقال "أنا فقط في حيرة من أمري حول كيفية استمرار كل هذا التشكيك"، وفق ما نقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية.وأردف متسائلا "هذا مقطع فيديو أظهرها بوضوح مع ويليام، وكانت مرتاحة جداً"، في إشارة إلى أسباب التشكيك الذي لا أساس له من الصحة.Kate Middleton makes an appearance in public?I don’t think that’s her. Walk is different, and even though it’s far away it doesn’t look quite like Kate.For reference the “real Kate” on the left with William and Harry about 5 years ago. ✌️ #WherelskateMiddleton pic.twitter.com/al7l9wT1ok— NewMe4me (@NewMe_4me) March 19, 2024