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عربي-دولي

بلينكن يصل إلى السعودية لبحث تطورات غزة

Lebanon 24
20-03-2024 | 09:55
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وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في قطاع غزة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
 
وأعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء أن بلينكن يزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الجهود المبذولة، لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية.
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وقال ماثيو ميلر أمس إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة قبل أن ينتقل إلى القاهرة غداً الخميس للقاء المسؤولين المصريين، حسب ما نقلت فرانس برس.

في حين أوضح بلينكن في تصريحات لاحقة أن الزيارة ستشمل مناقشة الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة.

كما أضاف أن بلاده أكدت لإسرائيل على ضرورة أن يكون لديها خطة لغزة، وشدد على أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وأكد أن الوضع الانساني في القطاع الفلسطيني مروع للأطفال والنساء والرجال، مضيفاً أن 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
 
وأتى هذا الإعلان، بينما بدأت كل من إسرائيل وحماس التفاوض عبر الوسطاء في الدوحة، حول تفاصيل اتفاق محتمل لوقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع المحاصر، والإفراج عن الأسرى للمرة الأولى منذ أشهر. (العربية) 
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