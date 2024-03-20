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إقتصاد

بوتين: روسيا مصدّر القمح رقم 1 في العالم

Lebanon 24
20-03-2024 | 10:25
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تصدرت دول العالم بصادرات القمح، مشيدا بتطور صناعة الزراعة في البلاد.


وقال بوتين في اجتماع عقده اليوم الأربعاء مع أعضاء حملته الانتخابية، إن "روسيا الآن أول دولة في العالم بصادرات القمح، كما أن الصناعة الزراعية أصبحت أكثر تقدما وحداثة من الناحية التكنولوجية". (روسيا اليوم)
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