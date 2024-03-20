خامنئي: صبر "حماس" وكافة الفصائل في لبنان والعراق دمر الأميركيين وحساباتهم في المنطقة

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أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن "صبر الشعب الفلسطيني وحركة "حماس" وكافة الفصائل في لبنان والعراق دمر الأميركيين وحساباتهم في المنطقة".وأضاف خامنئي في كلمة له ألقاها بمناسبة رأس السنة الإيرانية: "أكثر من 30 ألف شخص يقتلون في غزة والغرب لا يرى في ذلك ضيرا، بل حتى يدعمه".وأشار إلى أنّ "الأعداء، منذ سنوات، يحاولون إضعاف الاقتصاد الإيراني بهدف إيصاله إلى الانهيار، لكنهم فشلوا في تحقيق ذلك". (روسيا اليوم)