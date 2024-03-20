حمدان: الرد الإسرائيلي على أحدث مقترح من الحركة جاء سلبيا

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الرد الإسرائيلي على أحدث مقترح من الحركة لوقف إطلاق النار في غزة جاء سلبيا، وذلك بعد أن سلمه وسطاء.



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كما أوضح حمدان أن الوسطاء نقلوا أمس موقف إسرائيل وكان ردها سلبيا بشكل عام، مشيراً إلى أن الحركة استجابت لمطالب الوسطاء والكرة الآن في ملعب إسرائيل.



وبيّن أن الحركة قدمت تصورا شاملا وفق المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق فيما يتعلق بتبادل الأسرى وأبدت مرونة عالية. (العربية) وأضاف القيادي في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن نتنياهو وحكومته ومن يدعمهما يتحملون المسؤولية عن تعطل الاتفاق.كما أوضح حمدان أن الوسطاء نقلوا أمس موقف إسرائيل وكان ردها سلبيا بشكل عام، مشيراً إلى أن الحركة استجابت لمطالب الوسطاء والكرة الآن في ملعب إسرائيل.وبيّن أن الحركة قدمت تصورا شاملا وفق المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق فيما يتعلق بتبادل الأسرى وأبدت مرونة عالية. (العربية)