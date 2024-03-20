4 قادة كبار.. من استهدفت إسرائيل في رفح؟





وأضاف أن "من بينهم سيد الحشاش، وأسامة ضهير ومحمد الملالحي"، والذين وصفهم بأنهم "رؤساء لجان الطوارئ في شمال وشرق رفح".

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واستهدف العدو أيضاً هادي أبو الروس، مشيراً إلى أنه "كان يتولى منصب ضابط عمليات لجان الطوارئ في حماس".



وأشار إلى أن "استهداف القياديين الأربعة، جاء بعد استهداف نضال العيد الذي تمت مهاجمته الأسبوع الماضي، والذي كان يعمل رئيسا للجان الطوارئ في محافظة رفح".



أتى هذا الإعلان، بعدما كشف مسؤول أميركي رفيع أن بلاده ستقترح خلال لقاء أميركي إسرائيلي مرتقب هذا الأسبوع، على إسرائيل تأمين الحدود بشكل أكبر بين مصر وغزة كبديل عن اقتحام رفح. أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه "اغتال أربعة رجال"، زاعماً أنهم "قياديون في حركة حماس في غارة على رفح".وأضاف أن "من بينهم سيد الحشاش، وأسامة ضهير ومحمد الملالحي"، والذين وصفهم بأنهم "رؤساء لجان الطوارئ في شمال وشرق رفح".واستهدف العدو أيضاً هادي أبو الروس، مشيراً إلى أنه "كان يتولى منصب ضابط عمليات لجان الطوارئ في حماس".وأشار إلى أن "استهداف القياديين الأربعة، جاء بعد استهداف نضال العيد الذي تمت مهاجمته الأسبوع الماضي، والذي كان يعمل رئيسا للجان الطوارئ في محافظة رفح".أتى هذا الإعلان، بعدما كشف مسؤول أميركي رفيع أن بلاده ستقترح خلال لقاء أميركي إسرائيلي مرتقب هذا الأسبوع، على إسرائيل تأمين الحدود بشكل أكبر بين مصر وغزة كبديل عن اقتحام رفح.



وقال المسؤول إن معارضة الولايات المتحدة لغزو بري كبير في رفح، لا تعني أنها تعارض تنفيذ المزيد من الاغتيالات أو الاستهدافات ضد قادة حماس في رفح أو في أي مكان آخر، لافتاً إلى أن الخطط البديلة التي تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديمها للوفد الإسرائيلي ستركز على هذا الهدف أيضا. (العربية)