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عربي-دولي

الصين تهاجم بريطانيا.. وصفتها بالـ"مستعمرة"

Lebanon 24
20-03-2024 | 12:07
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وصفت الصين دولة بريطانيا بأن لديها "عقلية مستعمرة مترسخة" وذلك عقب انتقاد لندن قانون الأمن القومي الجديد في هونغ كونغ، بحسب مكتب الشؤون الخارجية الصينية في المدينة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان، إن القانون سيسيء إلى "الحقوق والحريات" في المستعمرة البريطانية السابقة و"سيقوّض التزام هونغ كونغ بواجباتها الدولية".
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وردا على ذلك، فقد انتقد مفوض الشؤون الخارجية الصيني في المدينة بريطانيا واتهمها بـ"المراءاة وممارسة معايير مزدوجة"، في إشارة إلى قوانين الأمن القومي البريطانية.

وقال في بيان الأربعاء، إن "المملكة المتحدة أدلت بتعليقات تحريضية وغير مسؤولة بشأن الوضع في هونغ كونغ كل هذا بسبب عقلية المستعمر والواعظ المترسخة".

وأضاف: "نحض المملكة المتحدة على تصحيح موقفها ومواجهة الواقع والتخلي عن وهم مواصلة نفوذها الاستعماري في هونغ كونغ".

وجاء في بيان المفوض الصيني: "نحض الاتحاد الأوروبي على تخيّل الجاذبية القوية للتشريع في هونغ كونغ، والتخلي عن معاييره المزدوجة المنافقة وتحيزه".(عربي 21)
المصدر: عربي 21
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