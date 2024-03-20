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عربي-دولي
إسرائيل بدأت بتصفية مخاتير ووجهاء غزة.. رفضوا الإنصياع لقراراتها
Lebanon 24
20-03-2024
|
12:25
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ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الساعات القليلة الماضية، من بينهم مختارا عائلتين في غزة، كانا من الموقعين على بيان العشائر الأخير، الذي دعا إلى مقاومة كل خطط الاحتلال لنشر الفوضى في غزة.
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وقالت مصادر محلية، إن مختار عائلة النونو، إسماعيل عبد النونو، اغتالته قوات الاحتلال رفقة عدد كبير من أفراد عائلته الثلاثاء، بعد قصف استهدف منزله في شارع الوحدة، غرب مدينة غزة.
ولفتت المصادر أيضا إلى أن مدير عام شؤون العشائر في غزة، المستشار علاء العكلوك جرى اغتياله، رفقة زوجته وعدد من أفراد أسرته، عقب قصف منزلهم في غزة.
وبالتزامن، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة بحق لجان شكلتها العشائر لتأمين دخول المساعدات من جنوب قطاع غزة إلى شماله، حيث قصفت الثلاثاء تجمعا على شارع صلاح الدين بحي الزيتون، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصا من أعضاء اللجان العشائرية.
والأحد الماضي، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، في بيان، إن القبائل ليست "بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة إسرائيل.
وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.(عربي21)
المصدر: عربي21
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