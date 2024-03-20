استجابة للنداء الطارئ.. دولة عربية تدعم "الأونروا" بـ40 مليون دولار

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية مع "الأونروا" مذكرة دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار أميركي، لدعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.







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وسيجري بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليستفيد منه 250.638 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لـ 20019 عائلة تضم 200190 فردا. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، وقع المذكرة مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عبر الاتصال المرئي، المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على المركز عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني.وسيجري بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليستفيد منه 250.638 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لـ 20019 عائلة تضم 200190 فردا.



وأشارت "واس" إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة عبر المركز لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.