تعليمات إسرائيلية عاجلة للوفد المفاوض.. تقرير يكشف ماذا تضمنت

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أفاد تقرير نشرته قناة 14 الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن هناك تعليمات صدرت لفريق إسرائيل المفاوض مع حركة حماس في قطر بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وبحسب التقرير، فأن التعليمات الواضحة التي أعطيت للفريق الذي بقي في الدوحة بعد عودة رئيس الموساد ديفيد بارنيا إلى إسرائيل، هي عدم الموافقة على أي سيناريو لإنهاء الحرب في غزة.وأوضح التقرير أن الموضوع الحساس في الوقت الحالي في المناقشات هو "وقف الأعمال العدائية".(سكاي نيوز عربية)