"منشورٌ" يطيح بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.. هذا ما حصل معه! (صورة)

ذكرت تقارير إسرائيلية أن المتحدث باسم حكومة تل أبيب الناطق بالإنكليزية تم وقفه عن العمل بعد تورطه في خلاف مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان المتحدث إيلون ليفي قد رد على منشور لكاميرون على منصة إكس، في وقت سابق من الشهر، دعا فيه إسرائيل إلى السماح لمزيد من الشاحنات بتوصيل المساعدات إلى غزة، قائلا "آمل أن تكون على علم أيضا بأنه لا توجد قيود على دخول الطعام أو الماء أو الدواء أو معدات الإيواء إلى غزة، وفي الواقع فإن المعابر لديها طاقة استيعابية زائدة".
وعلى الإثر، طلبت وزارة الخارجية البريطانية في وقت لاحق توضيحا وتساءلت عما إذا كان رد ليفي يمثل الموقف الرسمي لإسرائيل.
وفي أعقاب شكوى لندن، تم وقف ليفي، المولود في بريطانيا، عن العمل، إذ ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية متعددة أنه تغيب عن العمل لأكثر من أسبوع ومن غير المرجح أن يعود.(القدس العربي)