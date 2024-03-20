تشكيك أميركي بتكتيكات أوكرانيا... هذا ما كشف مؤخراً

افادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن السلطات الأميركية تشكك في تكتيكات الوحدات الأوكرانية، التي تستميت في الدفاع عن "مناطق غير مهمة استراتيجيا"، من بينها منطقة رابوتينو في زابوروجييه.

وعبرت واشنطن أكثر من مرة خلال الصراع عن اعتقادها بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتمسك بالدفاع لفترة طويلة عن مناطق ليست ذات قيمة استراتيجية، وتفقد في سبيل ذلك الكثير من الجنود والذخائر، وفقا لمعلومات الصحيفة.

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هذا وتوضح الصحيفة الموقف الأوكراني الذي يتمسك بالدفاع عن مواقعه، لأن التخلي عنها يعني بالنسبة له انتكاسة جديدة في المواجهة مع روسيا الاتحادية.



وبحسب مديرة معهد ماكين، إيفلين فاركاس، تشعر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بخيبة أمل من هذه الاستراتيجية.

وترى فاركاس أنه من غير الواضح بالنسبة لواشنطن ما إذا كانت القرارات العسكرية التي تتخذها القوات المسلحة الأوكرانية عسكرية بحتة بالفعل أم أنها اتخذت تحت ضغط سياسي.