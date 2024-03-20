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شبل أسد في شوارع مصر.. بلبلة وانتقادات (فيديو)

Lebanon 24
20-03-2024 | 15:28
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو مصوراً يُظهر القبض على شبل أسد في القاهرة الجديدة بمصر، من قِبل مجموعة من الأشخاص.

وبحسب مواقع محلية، فإنّ القبض على شبل أسد في القاهرة الجديدة، جاء بعد رؤيته وهو يلعب في أحد شوارع منطقة التجمع الأول، ويعتقد بأن أحد الجيران كان يربيه في منزله قبل أن يهرب.
 
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مقطع الفيديو المصور أظهر أحد الأشخاص وهو يمسك بشبل الأسد من رقبته، والذي على ما يبدو كان قد علق بـ"شبكة مخصصة لصيد الأسماك"، في حين لم يُبدِ شبل الأسد أي رد فعل على الناس، حتى عند وضعه على الأرض.

الجهات المختصة جاءت بعد ذلك لأخذ شبل الأسد، في حين قامت مباحث القاهرة بتحديد هوية مالك الأسد في التجمع الأول، والذي تبين أنه شخص عمره 64 عاماً، مقيم بمدينة نصر.

وعلى الرغم من أنّ وجود شبل أسد في الشارع يعتبر أمراً خطيراً، لا سيما على الأطفال الصغار، فإنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا بشدة طريقة تعامل الناس مع هذا الشبل، لا سيما الطريقة التي أمسك وحمل فيها.

المصدر: عربي بوست

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