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عربي-دولي

حماس عن ملف الهدنة: أصبحت الكرة في مرمى الاحتلال

Lebanon 24
20-03-2024 | 15:41
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قالت حركة حماس، إنها استجابت لمطالب الوسطاء القطريين والمصريين وأبدت مرونة من أجل التوصل لصفقة مع الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الأربعاء، أن الحركة "قدّمت تصوّرا شاملا وفق المبادئ والأسس التي نعتبرها ضرورية للاتفاق، تحقق أولويات شعبنا والمقاومة في وقف العدوان وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتكثيف إدخال الإغاثة والمساعدات".
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وأوضح أن "الحركة قدمت رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، وأبدت في ذلك إيجابية ومرونة عالية، حرصاً على تذليل العقبات أمام الاتفاق، ومحاولة لاختصار الزَّمن في سبيل وقف المجازر وحرب الإبادة ضد أبناء شعبنا المدنيين العزَّل".

وأكد أن الحركة "استجابت لمطالب الإخوة الوسطاء، وقدمت المرونة التي تفتح الطريق للاتفاق، وأصبحت الكرة في مرمى الاحتلال".
وعن الرد الإسرائيلي على مقترح الحركة الذي سلمته للوسطاء منتصف آذار الجاري، قال حمدان إنه "رد سلبي بشكل عام، ولا يستجيب لمطالب شعبنا ومقاومته، بل يتراجع عن موافقات قدمها سابقا للوسطاء ونقلت إلينا عبرهم". (عربي21)
 
المصدر: عربي 21
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