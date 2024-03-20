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إقتصاد

"الاحتياطي الفيدرالي" يثبّت أسعار الفائدة

Lebanon 24
20-03-2024 | 16:16
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صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي.


واشار إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
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وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% يسمح لصانعي السياسات بـ"تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية". 

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