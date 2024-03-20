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عربي-دولي

بلينكن يلتقي 6 شخصيات عربية.. التفاوض عنوان اللقاء

Lebanon 24
20-03-2024 | 16:31
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أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية المصرية أن وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية ومسؤول فلسطيني كبير سيجتمعون غدا الخميس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القاهرة.
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ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي تل أبيب الجمعة بعد محادثات مع الزعماء العرب ووزراء الخارجية في جدة والقاهرة ركزت على الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "في إسرائيل، سيناقش الوزير بلينكن مع قيادة الحكومة الإسرائيلية المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف ميلر "سيناقش الحاجة إلى ضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، بطريقة تحمي السكان المدنيين، ولا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، وتعزز الأمن العام لإسرائيل".

ومن المتوقع أن يركز بلينكن في محادثاته في جدة والقاهرة وتل أبيب على محاولات التفاوض على وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر والتخطيط لمستقبل القطاع بعد الصراع.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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