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عربي-دولي

خبر مرعب: منطقة قد تبتلع البحر الأطلسي.. كيف؟

Lebanon 24
21-03-2024 | 00:00
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حذرت دراسة برتغالية جديدة من أن منطقة اندساس واسعة النطاق تسمى "حلقة النار"، تقع حاليا تحت مضيق جبل طارق، قد تبتلع المحيط الأطلسي.

ويعتقد فريق البحث أن منطقة الاندساس هذه قد تنمو وتتوسع غربا نحو المحيط الأطلسي، لتكون المسؤولة "في النهاية" عن "إغلاق" أو تقلص حوض المحيط، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة الجيولوجيا.
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وتعرف مناطق الاندساس بأنها مواقع على الأرض تشمل انجراف إحدى الصفائح التكتونية أسفل الأخرى، وتعد المسؤولة عن النشاط الزلزالي القوي.

واستخدم الفريق النمذجة الحاسوبية لمحاكاة منطقة الاندساس منذ ظهورها خلال عصر الأوليغوسين (قبل 34 مليون إلى 23 مليون سنة)، واكتشفوا أن "ابتلاع" المحيط سيحدث "قريبا" من الناحية الجيولوجية، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويحذر قائد الدراسة، جواو دوارتي، أستاذ التكتونيات في كلية العلوم بجامعة لشبونة بالبرتغال، وزملاؤه من أن المحيطات بأكملها يمكن أن تنغلق إذا تشكلت "مناطق اندساس" جديدة.

وحاليا، تعد منطقة الاندساس أسفل مضيق جبل طارق "نائمة"، ما يعني أن سرعة انزلاق الصفيحة "بطيئة جدا".(العربية)
المصدر: العربية

عربي-دولي

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